ناتشو مونريال يطوي ستة أعوام مع أرسنال بانتقال الى ريال سوسييداد

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أعلن ناديا ريال سوسييداد الإسباني وأرسنال الإنكليزي السبت انضمام الظهير الإسباني ناتشو مونريال الى الأول آتيا من الثاني، في صفقة تعيده الى بلاده بعد نحو ستة أعوام من مغادرته الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد النادي الإسباني أن مونريال (33 عاما) وقع معه عقدا من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى نهاية الموسم المقبل، وأنه سيضيف الى تشكيلته الشابة مزيجا من "الخبرة، الشخصية، والأداء".

وكان اللاعب القادر أيضا على شغل مركز قلب الدفاع، قد رحل عن نادي ملقة في العام 2013 لينضم الى نادي شمال لندن الذي خاض معه 251 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.

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وخلال مسيرته مع "المدفعجية"، ساهم مونريال في إحراز أرسنال كأس الاتحاد الإنكليزي ثلاث مرات، وبلوغ نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام الغريم اللندني تشلسي.

ووجه أرسنال الشكر الى مونريال "على ستة أعوام ونصف عام من الخدمة". ونشر النادي شريطا مصورا قصيرا عبر حسابه على "تويتر"، يظهر أبرز محطات اللاعب معه.

ويأتي رحيل مونريال الذي قدرت وسائل إعلام إنكليزية قيمته بنحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني (نحو 3,65 مليون دولار) بعد تعاقد النادي اللندني هذا الصيف مع الظهير الأيسر الاسكتلندي كيران تيرني. وبحسب التقارير، بات مونريال ثالثا في قائمة خيارات مواطنه المدرب أوناي إيمري لهذا المركز، بعد البوسني سياد كولاشيناتس والوافد الجديد تيرني.