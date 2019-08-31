“دوري بلس” مباراة الهلال والرائد اليوم السبت 31-8-2019 في الدوري السعودي Dawri Plus...

تتواصل مباريات الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، بعد قليل حيث يستضيف نادي الرائد السعودي الأول لكرة القدم، نظيره نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم وصيف الدوري السعودي في الموسم الكروي الماضي، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في العاصمة الرياض.

يسعى نادي الرائد السعودي الأول لكرة القدم، استغلال عامل الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي الهلال السعودي وتحقيق المفاجأة في الجولة الحالية، وإيقاف انتصارات الزعيم السعودي، حيث يدفع الفريق بقوته الضاربة أمام نظيره الزعيم.

بينما يدخل نادي الهلال السعودي بحثاً عن مواصلة ملاحقة النصر السعودي في صدارة الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، حيث يدخل الزعيم بحثاً عن تحقيق الفوز الثاني له والحصول على النقطة السادسة في الدوري السعودي.

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ونجح نادي الهلال السعودي في تحقيق الفوز في الجولة الأولى من الدوري السعودي، بينما سقط الرائد السعودي في فخ الخسارة في الدوري السعودي بالجولة الأولى.

موعد مباراة الهلال والرائد اليوم السبت 31-8-2019 في الدوري السعودي

مباراة الهلال والرائد، سوف تنطلق في تمام الساعة 7:05 بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما سوف يتم نقل المباراة عبر القناة السعودية الرياضية، وعبر قناة دوري بلس الرياضية.