أخيرا.. باوك اليوناني "يجد ناديا" لعمرو وردة

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بعد الغموض الذي لف مصير لاعب باوك ومنتخب مصر عمرو وردة، أعلن النادي اليوناني مؤخرا إعارته لمدة موسم واحد.
وقال باوك في بيان مقتضب، الجمعة، إن "النادي يعلن إعارة عمرو وردة إلى لاريسا"، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى اليوناني أيضا.
وكانت مصادر يونانية كشفت في وقت سابق، أن باوك يبحث عن ناد جديد لوردة (25 عاما)، بعد الواقعة التي ارتبطت به خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
وتعرض وردة، الذي كان معارا أصلا من باوك إلى أتروميتوس اليوناني، للإيقاف بعد مباراة واحدة للمنتخب المصري في البطولة، بعد تورطه في واقعتي تحرش جنسي عبر الهاتف.
إلا أن الإيقاف رفع عنه بعد نهاية الدور الأول من البطولة، وشارك في مباراة دور الـ16 التي خسرها منتخب "الفراعنة" أمام جنوب أفريقيا.
وأكدت تقارير صحفية أن وردة بات لاعبا "غير مرغوب به" في معظم الأندية الأوروبية بسبب سلوكه غير المنضبط، فيما ثارت تكهنات بشأن عودة ممكنة إلى الدوري المصري.
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