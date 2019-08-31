شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر. ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يقود الفريق «فايلر» ومعه 3 مساعدين أجانب «مدرب عام ومدرب أحمال ومدرب حراس»، وسامي قمصان مدرب مساعد، وسيعد عبدالحفيظ مديرًا للكرة. ويبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته بداية من الإثنين المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.