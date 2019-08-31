شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح ساوثهامبتون في انتزاع نقطة ثمين بالتعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما في الأسبوع الـ4 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب سانت ميريز، تمكن مانشستر يونايتد من إدراك هدف التقدم عن طريق دانييل جيمس، في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، وظل تقدمه قائمًا حتى الدقيقة 58، عندما أدرك يانيك فيسترجارد هدف التعادل لأصحاب الأرض.

واستطاع ساوثهامبتون الحفاظ على هذه النتيجة رغم الهجوم المتواصل للضيوف، ولعبه بـ10 لاعبين فقط بداية من الدقيقة 73، حينما تحصل على الإنذار الثاني وتعرض للطرد للدخول العنيف مع لاعب يونايتد.

ورفع كلا الفريقين بهذه النتيجة رصيده نقطة وحيدة، وصل بها يونايتد للنقطة الخامسة، بينما وصل ساوثهامبتون للنقطة الرابعة.