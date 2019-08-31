دانيال جايمس يتألق ومانشستر يونايتد يتعادل أمام ساوثاهمبتون

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السبت 31 أغسطس 2019

يتألق دان جيمس في ظل مستوى مانشستر يونايتد الباهت، حيث انقاد الاحمر​ الى تعثر جديد بعد ان نجح ​ساوثامبتون​ من فرض التعادل الايجابي وبواقع 1-1 امام الشياطين الحمر



لم يستطع دان جيمس الآخر أن يلهم مانشستر يونايتد لأنه تعادل مع مضيفه ساوثهامبتون 1-1 يوم السبت.

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لم يكن الأمر أقل من المضيفين المستحقين ، ولكن الأمور أصبحت معقدة عندما تم إظهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب Kevin Danso ، الذي قدم كرة عرضية رائعة لهدف التعادل ، وذلك لتحدي طائش ولم يتبق سوى 17 دقيقة.

ضاعف مان يونايتد من الضغط ، وقدم ماسون غرينوود وجيسي لينجارد ، لكن ساوثهامبتون حافظت على ثباتها رغم الهجوم المتأخر.

هذا يعني أن الشياطين الحمر لا يربحون الآن في آخر ثلاث مباريات ، وأن سحق تشيلسي في يوم الافتتاح يبدو فجأة بمثابة ذاكرة بعيدة.