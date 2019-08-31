رينيه فايلر مدرب الاهلي الجديد .. تعرف على موعد وصول السويسرى...

بعد إعلان مجلس الإدارة بصورة رسمية ، يصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلى للقاهرة مساء غداً الأحد، لقيادة تدريبات فريقه بعد توليه المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

وأعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة برئاسة محمود الخطيب التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي.. ويتكون من رينيه فايلر مديرًا فنيًا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى ) وسامي قمصان مدرب مساعد, وسوف يستمر سيد عبدالحفيظ في موقعه مديرًا للكرة، ويبدأ الجهاز الجديد مهمته إبتداءً من بعد غد الإثنين.

جاء اختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية .

رينيه فايلر يصل القاهرة غدا

كان محمود الخطيب رئيس النادى وافق على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلى إلى أوروبا لأجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة المرشحين.

وبالفعل تمت المقابلات والأستفسار والتفاوض بشأن كافة الأمور من خلال خالد مرتجى صاحب الخبرات الدولية وأمير توفيق الذى حقق نجاحات واضحة فى مجال التعاقدات وبالتنسيق الكامل مع لجنة التخطيط فيما ورد من نتائج لهذه المقابلات تم الاستقرار فى النهاية على التعاقد مع رينيه فايلر ليتولى مسئولية الفريق بعدما راعت اللجنة توافر العديد من المواصفات فى المدير الفنى الجديد أبرزها . أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها .. ويملك مقومات شخصية قوية. ويميل للأستقرار وصاحب طموح متجدد . وقادر على تحقيق امال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى فى الفترة المقبلة