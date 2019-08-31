شكرا لقرائتكم الزمالك والاتحاد السكندري .. معسكر مغلق للأبيض بالإسماعيلية ليلة نصف النهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك والاتحاد السكندري يدخل فريق الزمالك معسكر مغلق في الاسماعيلية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها غد الأحد على ملعب الإسماعيلية.

ويخوض الزمالك، المباراة بقائمة تضم كل من محمد عواد ومحمد ابوجبل و حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أوناجم وامام عاشور ويوسف أوباما واشرف بن شرقي و مصطفى محمد وعمر السعيد.

Advertisements

ويغيب عن الفريق كل أحمد سيد زيزو للإيقاف ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية ومحمد عبد السلام وحازم امام وكريم بامبو واسلام جابر ومحمد صبحي لأسباب فنية.

ويخوض الفريق الأبيض تدريبه الختامي في الإسماعيلية مساء اليوم على أن يلقي المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين بعد التدريب.