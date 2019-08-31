شكرا لقرائتكم لاسارتي يهنئ فايلر بخلافته فى الأهلي: مبروك هذا المكان إضافة لك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي على قرار مجلس إدارة النادي الإدارة بتعيين السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للمارد الأحمر خلفا له بعدما تم توجيه الشكر له عقب توديع بطولة كأس مصر. قال لاسارتي عبر حسابه على انستجرام، مبروك صديقي القديم.. هذا المكان سيكون إضافة ل ك.. حظ سعيد فايلر". Advertisements وكان الأهلي قد أعلن اليوم التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي ( مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) فيما يستمر سيد عبدالحفيظ في منصبه كمديرًا للكرة والكابتن سامي قمصان مدرب مساعد، ومن المقرر أن يقود المدرب السويسري تدريبات الأهلى لأول مرة يوم الاثنين المقبل، كما يعقد جلسة تعارف مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

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