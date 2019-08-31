شكرا لقرائتكم إنبي يفسخ تعاقده مع ديسابر بشعار "اشوف فيديوهاتك امضيك تنزل الملعب امشيك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنبى يفسخ تعاقده مع ديسابر دون أية مشاركات رسمية ، فسخ نادي إنبي تعاقده مع جونيل ديسابر مهاجم نادي لوري الأرمينى الذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان جونيل ديسمبر قد وقع على عقود الانتقال للنادي البترولى بعد متابعة فيديوهات له وخضع اللاعب لكشف طبي ولكن قررت إدارة إنبي في النهاية فسخ التعاقد معه.

ويبحث مسئولو إنبي حاليا عن التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية بعدما تم دعم هذا المركز بالمهاجم الصاعد عمرو ناصر الذي انتقل في صفقة انتقال حر للنادي البترولي بعد نهاية فترة تواجده في ناشئين المقاولون العرب والذي أشاد علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي بإمكانياته وتألق اللاعب مع إنبي في المباريات الودية الأخيرة التي تأتي ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد.