الصربى ميودراج يسيتش يقترب من قيادة الإسماعيلى فنيا الموسم المقبل...

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جدة - عمرو شويل الصربى ميودراج يسيتش يقترب من الدراويش دخلت إدارة الاسماعيلى فى مفاوضات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية مع المدرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى السابق للاتفاق السعودى لتولى تدريب الدراويش. وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تعيين مدرب أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد خلفاً للمدرب الحالى محمود جابر. ويواجه الإسماعيلى نظيره أهلى بنغازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل. Advertisements يفاوض مسئولو النادى الاسماعيلى 4 مدربين تمهيداً للاستقرار على أحدهم وإعلان التعاقد معه خلال الايام القليلة المقبلة استعداداً للموسم الجديد. ويفاوض الاسماعيلى كل من الفرنسي دييجو جارزيتو، الفرنسي نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر، والصربي فاسيلفيتش المدير الفني لمنتخب انجولا، والمدرب الرابع هو مدرب أرجنتيني وسيتم حسم الموقف في الساعات المقبلة.

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