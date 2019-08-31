شكرا لقرائتكم دورة الجونة الودية تنطلق 7 سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق دورة الجونة الودية يوم السابع من سبتمبر المُقبل على ملاعب نادي الجونة استعدادًا للموسم الكروي 2019-2020.

وتشارك أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان في الدورة التي تنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر المُقبل.

وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر المُقبل الذي يشهد مباراتي النهائي والمركزين الثالث والرابع.