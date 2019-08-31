شكرا لقرائتكم بعثة يد الزمالك تؤدى مناسك العمرة بعد انتهاء مونديال الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد ختام مشوار المشاركة فى بطولة العالم للأندية تؤدى بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك مناسك العمرة ، بعد الفوز على الدحيل القطرى بنتيجة 33 / 26 فى ختام لقاءات الفريق بتحديد المراكز الخامس والسادس.

ومن جانبه أكد باسم السبكى المدير الفنى للفريق أن البعثة ستؤدى مناسك العمرة فجر غدا ، على أن يتم تحديد موعد العودة إلى القاهرة بعد ذلك .

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حرص لاعبو فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الاحتفال مع جماهير الأبيض الموجودة فى السعودية بالحصول على المركز الخامس فى

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز أمس، الجمعة، على نيويورك سيتى بنتيجة 38 / 24 فى أول لقاء بتحديد المركز، بعدما حصل على راحة من المباريات، الخميس، بعد الخروج من ربع النهائى ووداع المنافسة على المراكز الأولى، كما خسر فريق الزمالك فى الدور ربع النهائى أمام كيل الألمانى بنتيجة 32 /28 .