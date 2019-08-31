شكرا لقرائتكم أحمد عبد الرازق مديرا فنيا لمنتخب الكويت للكرة الشاطئية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر تعيين أحمد عبد الرازق فى منصب المدير الفني للمنتخب الكويتي للكرة الشاطئية، خلال المرحلة القادمة، بعدما سبق وتولي تدريب المنتخب المصري للكرة الشاطئية فى وقت سابق. Advertisements وضم تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية الكويتي كلا من أحمد عبد الرازق مديرا فنيا، وطارق الخالدي مدرب حراس، وعيادة فليطح مدير المنتخب، وأيوب أرتي إداري، والدكتور ماهر سيد طبيب. ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد لمنتخب الكرة الشاطئية الكويتي مهام عمله بشكل رسمي بداية من غدا الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019.

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