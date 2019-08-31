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رينيه فايلر مدرب الاهلي .. مؤتمر صحفى الاثنين بالجزيرة لإعلان صفقة السويسرى...

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جدة - عمرو شويل رينيه فايلر مدرب الاهلى

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر الاثنين المقبل، لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة وكذلك تقديم الجهاز المعاون.

رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد

وكان الأهلي قد أعلن اليوم التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي ( مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) فيما يستمر سيد عبدالحفيظ في منصبه كمديرًا للكرة والكابتن سامي قمصان مدرب مساعد، ومن المقرر أن يقود المدرب السويسري تدريبات الأهلى لأول مرة يوم الاثنين المقبل، كما يعقد جلسة تعارف مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

 

رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد

رينيه فايلر

أعلن مسئولو النادي الأهلي، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الكروي، بقيادة السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد، والذى ضم 3 مدربين أجانب.

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رينيه فايلر مديرا فنيا للاهلىووفقا لما أعلنه مسئولي النادي الأهلي، سيكون تشكيل الجهاز الفني الجديد، للفريق الأحمر مكون من:-

رينيه فايلر مديرا فنيا ، مدرب عام أجنبي ، مدرب أحمال أجنبي، مدرب حراس مرمى أجنبي، سامي قمصان مدرب مساعد، وسيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.

 

رينيه فايلر

 

كما أعلن النادي الأهلي، تولي محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، قيادة تدريبات الأهلى بشكل مؤقت لحين قدوم رينيه فايلر وجهازه المعاون، إلى القاهرة حيث أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محمود الخطيب، أن الجهاز الفني الجديد سيبدأ مهمته إبتداءً من بعد غدٍ الإثنين.

 

 

 

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