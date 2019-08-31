شكرا لقرائتكم مدرب الاهلى الجديد .. التشكيل الكامل لجهاز رينيه فايلر واستمرار عبد الحفيظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد

أعلن مسئولو النادي الأهلي، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الكروي، بقيادة السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد، والذى ضم 3 مدربين أجانب.

Advertisements





رينيه فايلر مديرا فنيا للاهلى

رينيه فايلر مديرا فنيا ، مدرب عام أجنبي ، مدرب أحمال أجنبي، مدرب حراس مرمى أجنبي، سامي قمصان مدرب مساعد، وسيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.

كما أعلن النادي الأهلي، تولي محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، قيادة تدريبات الأهلى بشكل مؤقت لحين قدوم رينيه فايلر وجهازه المعاون، إلى القاهرة حيث أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محمود الخطيب، أن الجهاز الفني الجديد سيبدأ مهمته إبتداءً من بعد غدٍ الإثنين.

ووفقا لما أعلنه مسئولي النادي الأهلي، سيكون تشكيل الجهاز الفني الجديد، للفريق الأحمر مكون من:-