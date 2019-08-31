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مدرب الاهلى الجديد .. التشكيل الكامل لجهاز رينيه فايلر واستمرار عبد الحفيظ...

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جدة - عمرو شويل رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد

رينيه فايلر

أعلن مسئولو النادي الأهلي، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الكروي، بقيادة السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد، والذى ضم 3 مدربين أجانب.

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رينيه فايلر مديرا فنيا للاهلى

ووفقا لما أعلنه مسئولي النادي الأهلي، سيكون تشكيل الجهاز الفني الجديد، للفريق الأحمر مكون من:-
رينيه فايلر مديرا فنيا ، مدرب عام أجنبي ، مدرب أحمال أجنبي، مدرب حراس مرمى أجنبي، سامي قمصان مدرب مساعد، وسيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.
رينيه فايلر
كما أعلن النادي الأهلي، تولي محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، قيادة تدريبات الأهلى بشكل مؤقت لحين قدوم رينيه فايلر وجهازه المعاون، إلى القاهرة حيث أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محمود الخطيب، أن الجهاز الفني الجديد سيبدأ مهمته إبتداءً من بعد غدٍ الإثنين.

 

 

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