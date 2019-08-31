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شكرا لقرائتكم مدرب الاهلى الجديد .. التشكيل الكامل لجهاز رينيه فايلر واستمرار عبد الحفيظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد
أعلن مسئولو النادي الأهلي، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الكروي، بقيادة السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد، والذى ضم 3 مدربين أجانب.
رينيه فايلر مديرا فنيا للاهلىووفقا لما أعلنه مسئولي النادي الأهلي، سيكون تشكيل الجهاز الفني الجديد، للفريق الأحمر مكون من:-
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