شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فى كأس مصر من أذربيجان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري بحكام من أذربيجان قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد إدارة مباراة الزمالك والإتحاد السكندرى، فى نصف نهائي مسابقة كأس مصر والمقرر لها غدا الأحد، باستاد الإسماعيلية، لطاقم تحكيم من أذربيجان.

وأرسل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى مبلغ 12.500 ألف دولار إلى اتحاد الكرة، وهى حصته فى تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد فى قبل نهائى كأس مصر.



الزمالك ضد الاتحاد السكندري فى المقابل، تجاهل مسئولو نادي الزمالك إرسال المبلغ المطلوب من القلعة البيضاء، لخزينة الجبلاية حتى الآن، رغم مطالبة الأبيض أيضا بحكام أجانب، لإدارة مباراة الاتحاد السكندري.

يذكر أن اتحاد الكرة وافق على استقدام حكام أجانب لأى مباراة، بشرط أن يتقدم النادى الذى يرغب فى تعيين الحكام الأجانب بطلب رسمى للجبلاية قبل المباراة بوقت كاف مع سداد 25 ألف دولار.