شكرا لقرائتكم طائرة مصر تسقط نسور نيجيريا فى دورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طائرة مصر فى دورة الالعاب الافريقية

فى إطار ختام لقاءاته بدورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب ، فاز منتخب رجال الكرة الطائرة الأول، على نظيره النيجيرى بنتيجة 3 /0 ، لينتظر لقاء المغرب مع الكاميرون لتحديد البرونزية .

وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى ومصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" .

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نجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على المغرب بنتيجة 3/1 فى رابع مواجهاته بالمنافسة.

خسر منتخب رجال الكرة الطائرة أمام نظيره الجزائرى بنتيجة 3 /0 فى ثالث لقاءاته الثلاثاء بعدما حصل على راحة الأثنين ، بعد الفوز على الرأس الأخضر 3/0 فى ضربة البداية والخسارة من الكاميرون بنفس النتيجة الأحد.