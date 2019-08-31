أحمد الأحمر الهداف التاريخي لكأس العالم لأندية اليد...

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جدة - عمرو شويل حقق أحمد الأحمر نجم كرة اليد بنادى الزمالك لقب الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية برصيد 197 هدفا على مدار مشاركته مع عدد من الفرق فى هذه البطولة أبرزها الزمالك و الجيش القطرى و غيرهم . و نجح فريق الزمالك فى إحتلال المركز الخامس فى النسخة المقامة حاليا فى السعودية بالفوز على الدحيل القطرى بنتيجة 33 / 26 فى ختام لقاءات تحديد المراكز . ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز أمس، الجمعة، على نيويورك سيتى بنتيجة 38 / 24 فى أول لقاء بتحديد المركز، بعدما حصل على راحة من المباريات، الخميس، بعد الخروج من ربع النهائى ووداع المنافسة على المراكز الأولى، كما خسر فريق الزمالك فى الدور ربع النهائى أمام كيل الألمانى بنتيجة 32 /28 .

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