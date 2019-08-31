النني ينتقل إلى بشيكتاش التركي حتى نهاية الموسم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت انتقال لاعب الوسط المصري محمد النني إلى بشيكتاش التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وانضم النني (27 عاما) لاعب المقاولون العرب السابق إلى أرسنال في يناير 2016 قادما من بازل الذي نال معه لقب الدوري السويسري أربع مرات متتالية. وخلال فترته في لندن شارك النني في 89 مباراة بجميع المسابقات وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكنه خرج من حسابات المدرب أوناي إيمري منذ الموسم الماضي. ويعد النني ركيزة أساسية بمنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وشارك في كأس العالم 2018 كما وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017.

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