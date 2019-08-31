الموجز
قال صابر زكي شقيق اللاعب عمرو زكي نجم الزمالك الأسبق،خلال مداخلة هاتفية على برنامج «صباح الورد» والمذاع على قناة «TeN» الفضائية، إن حالته الصحية بدأت تتحسن تدريجيا اليوم السبت، مشيرا إلى أنه سيجري إشاعة على المخ للاطمئنان من عدم حدوث نزيف.
وتابع شقيق عمرو زكي، ،أن نجم الزمالك السابق سيجري أشعة صبغة على المخ وفقا لتعليمات طبيب المخ والأعصاب المشرف على حالته، والتى ستحدد تطورات حالته الصحية خاصة وأن الأخير أصيب بـ 40 غرزة بالمخ بعد الحادث.
وأضاف «صابر زكى»، أن شقيقه عقب الحادث أصابته الصدمة نتيجة الجروح والكدمات فى المخ وباقى أجزاء جسده، وهو ما نتج عنه صمته التام قائلا: "مكنش بينطق من الصدمة"، لافتا إلى أن وضعه الحالي يتيح له التحدث نوعا ما ولكن الجروح تركت آثارا بالغة على حالته الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر طريق «الموت» في الساحل الشمالي يتسبب في مأساة للبلدوزر «عمرو زكي».. «صدمة نتيجة كدمات فى المخ» .. تفاصيل الحالة الصحية للنجم الشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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