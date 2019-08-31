الموجز أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة. وكشفت مصادر خاصة بالأهلي عن أن الجهاز الفني للمدرب الجديد يتكون من فايلر مدير فني وثنائي مساعد له ومدرب أحمال سوف يأتون معه بجانب سامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وفقاً لما نشرته صدى البلد. وقالت صدى البلد أن محمد يوسف لن يبقى في الجهاز الجديد وتم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد يوسف لن يبقى في الجهاز الجديد .. التشكيل الكامل للجهاز الفني لـ «الأهلي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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