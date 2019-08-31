مصدر يكشف الثلاثي الأجنبي في جهاز الأهلي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل، عن وجود 3 مساعدين أجانب بالجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وتعاقد الأهلي مؤخرا مع رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق، بعد إقالة مارتن لاسارتي من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر.

وصرح مصدر بالنادي الأهلي لـ"يلا كورة" بأن السويسري ديفيد سيسا، سيتولى منصب المدرب العام بالجهاز الفني الجديد.

ومن المقرر أن يتواجد السويسري توماس بنجيلي مخططا للأحمال، بجانب ميشل مدرب حراس المرمى.

ووفقا لبيان النادي الأهلي، سوف يبقى سامي قمصان في منصب المدرب المساع، بجانب سيد عبدالحفيظ مديرا للكرة.

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الجدير بالذكر، أن لجنة التخطيط استقرت على رحيل الثنائي محمد يوسف المدرب العام، وطارق سليمان مدرب حراس المرمى.

من هو دافيد سيسا

يبلغ من العمر 46 عامًا وخاض وعدد من التجارب كلاعب كرة، حيث لعب في صفوف زيورخ كما للعب في صفوف نابولي في الفترة من 2000 وحتى 2004 كما احترف في صفوف سبال في الفترة من 2005 وحتى 2008.

وبدأ دافيد مشواره التدريبي عام 2012 مع نادي فولن السويسري قبل أن تتم إقالته لسوء النتائج، بعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد في أندرلخت مع المدرب فايلر.

من هو توماس بينجللي

مدرب مساعد بدأ مشواره التدريبي عام 1997 وعمل كمدرب مساعد في نادي جراسهوبرز عام 2005 كما عمل في نادي كولن 2006، وعمل مدرب مساعد في أندرلخت 2016-2017.