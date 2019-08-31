رحيل محمد يوسف ومدرب حراس أجنبي.. الأهلي يعلن تشكيل الجهاز المعاون لفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن النادي الأهلي رسميًا تشكيل الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق، خلفا لمارتن لاسارتي، ليتأكد بذلك رحيل محمد يوسف، المدرب العام عن الفريق.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن لجنة التخطيط أعلنت تشكيل الجهاز المعاون لفايلر، بعد اعتماد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

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ومن المقرر أن يصطحب فايلر 3 مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب حراس مرمى – مخطط أحمال)، بجانب استمرار سامي قمصان مدربًا مساعدًا، وسيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة.

وأكدت لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة طه إسماعيل، أن الجهاز الفني للأهلي سوف يبدأ مهام عمله بعد غدٍ الاثنين.

وبالتالي، تأكد رحيل محمد يوسف، المدرب العام، الذي كان يشغل منصب المدير الفني المؤقت عن الجهاز الفني الجديد للأهلي، بجانب طارق سليمان مدرب حراس المرمى.