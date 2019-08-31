أحمد حسن يوجه نصيحة للنني بعد الانضمام لبيشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

حرص أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، والذي سبق له الاحتراف في صفوف بيشكتاش التركي، على توجيه رسالة لمحمد النني بعد رحيله للدوري التركي.

وانتقل النني معارا من صفوف أرسنال الانجليزي لنادي بيشكتاش التركي لمدة موسم.

وقال أحمد حسن في تصريحات لـ"الخليج 365" "النني سيلعب في أحد أكبر الأندية بالدوري التركي، فريق يتمتع بشعبية كبيرة، ومن أندية القمة هناك".

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وواصل "الدوري التركي ليس مصنفا ضمن الدوريات الكبرى في أوروبا لكنه دوري ممتع وقوي جدا، دوري عنيف، التدخلات قوية، والجماهير متعصبة بشكل كبير وتعشق أنديتها وكرة القدم".

واستمر "الحمد لله، أتمتع بشعبية كبيرة في بيشكتاش وقمت من قبل بعمل اسم مميز للاعب المصري في تركيا، وبالطبع هذا سوف يساعد النني ولن يجعله تحت تلك الضغوط".

وواصل "أتمنى من النني أن يستفيد من اللعب في الدوري التركي، يجب أن يستغل تلك الفرصة جيدًا، لكن ابتعد كثيرا عن الملاعب، بيشكتاش فرصة جيدة له للتألق من جديد".

واختتم "تألق النني مع بيشكتاش يمنحه فرصة العودة لأرسنال أساسيا من جديد، وحتى لو لم يحدث، فالدوري التركي بوابة له أيضا لأندية كبيرة في أوروبا بعيدا عن أرسنال".