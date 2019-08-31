تشكيل أستون فيلا.. تريزيجيه أساسيا والمحمدي بديلاً أمام كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن ديان سميث المدير الفني لأستون فيلا عن تشكيل الفريق لمواجهة كريستال بالاس في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي التي تقام اليوم السبت. ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في تشكيل أستون فيلا، وفي المقابل يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء. وتكون تشكيل أستون فيلا من: حراسة المرمى: توم هيتون. Advertisements خط الدفاع: فريديريك جيلبير، بيورن إنجيلس، تايرون مينجز، نيل تيلور. خط الوسط: دوجلاس لويس، جون ماكجين، جاك جريليش، تريزيجيه، يوتا. الهجوم: ويسلي.

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