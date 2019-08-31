أول تعليق من النني بعد انضمامه لبيشكتاش التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الدولي المصري محمد النني المنضم حديثاً إلى فريق بيشكتاش التركي، أنه متحمس للإنضمام لأحد أكبر الأندية في تركيا، مشيراً لتطلعه لتحقيق أهداف الفريق في بطولة الدوري التركي والدوري الأوروبي.

وكان بيشكتاش التركي أعلن صباح اليوم السبت، عن انضمام النني من صفوف أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

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وقال النني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى عملاق تركيا بيشكتاش، وأتطلع إلى تحقيق أهدافنا في الدوري التركي وفي أوروبا".

ووجه النني رسالة إلى زملائه في فريقه أرسنال قائلاً: "إلى أعزائي في أرسنال وزملائي في الفريق، أتمنى كل التوفيق لهذا الموسم وتأكدوا من أنني سأتابع تقدم الفريق من إسطنبول".

يذكر أن النني انضم لأرسنال في عام 2016 قادماً من نادي بازل السويسري، ولعب مع المدفعجية 89 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهما هدفين وصنع 8 آخرين.