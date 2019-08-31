انفراد| فايلر يطيح بمحمد يوسف وقمصان وعلامة استفهام حول مستقبل عبد الحفيظ

كشف مصدر مسئول داخل إدارة النادي الأهلي أن المدير الفني الجديد للفريق الأحمر رينيه فايلر، رفض وجود أي مدرب مصري داخل الجهاز المعاون له. وتابع أن المدرب السويسري اتفق على استقدام 3 مساعدين أجانب إضافة إلى إمكانية استقدام محلل للأداء الأمر الذي وافق عليه مجلس الأهلي. ومن المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط وتعلن الاعتذار لكلا من محمد يوسف وسامي قمصان وطارق سليمان. وتدور علامات استفهام كبيرة حول مستقبل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، حيث يتمسك عدد من أعضاء المجلس بخدماته إلا أن المدرب الجديد يرفض وجود أي مصري داخل الجهاز. وأختتم المصدر تصريحاته بأنه حال وجود شخص مصري بالجهاز الفني سيكون هاني رمزي الذي تجمعه علاقة جيدة مع المدرب السويسري الجديد.

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