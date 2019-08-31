تعرف على راتب فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

يحصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مبلغ مالي ٢.٢ مليون دولار كراتب سنوي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وعلم الخليج 365 أن هذا المبلغ غير شامل التعاقد مع ثلاثة مدربين أجانب مساعدين للسويسري في مهمة عمله التي تبدأ مع الفريق بشكل رسمي من اليوم.
ويصل السويسري رينيه فايلر إلي القاهرة خلال الساعات القادمة لتولي القيادة الفنية للفريق بعد إعلان تنصيبه رسميا لقيادة الفريق برفقة مساعديه الثلاث لعقد جلسة خاصة مع مسؤلي الأهلي من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها أحد 14 سبتمبر القادم في غينيا الاستوائية.
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