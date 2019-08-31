طاقم حكام اذربيجاني لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يدير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الاحد، طاقم حكام اذربيجاني.

تقام المباراة في الثامنة مساء على ملعب الاسماعيلية في نصف نهائي كأس مصر. حكام اذربيجاني.تقام المباراة في الثامنة مساء على ملعب الاسماعيلية في نصف نهائي كأس مصر.

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