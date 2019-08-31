يدير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الاحد، طاقمحكام اذربيجاني.
تقام المباراة في الثامنة مساء على ملعب الاسماعيلية في نصف نهائي كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر طاقم حكام اذربيجاني لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.