جريزمان يقود تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

أعلن المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي تشكيل برشلونة أمام أوساسونا، المباراة التي تقام ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب "ال سا دار" معقل أوساسونا. تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب "ال سا دار" معقل أوساسونا. ويغيب عم البلوجرانا في اللقاء كلًا من الأرجنتيني ليونيل الأرجنتيني ليونيل ميسي ، والأوروجواني لويس سواريز، والفرنسي عثمان ديمبيلي للإصابة. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي.. حراسة المرمى: تير شتيجن Advertisements خط الدفاع: بيكيه، سيميدو، لينجليت، جوردي ألبا خط الوسط: سيرجيو روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج خط الهجوم: رافينها، بيريز، جريزمان

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