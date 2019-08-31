الأهلي يعلن تفاصيل التعاقد مع فايلر في مؤتمر صحفي الاثنين

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر الاثنين المقبل لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر المديرالفني الجديد لفريق الكرة وكذلك تقديم الجهاز المعاون.
وكان الأهلي قد أعلن اليوم التعاقد معالسويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي ( مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) فيما يستمر سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.
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