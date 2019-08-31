الأهلي يعلن تفاصيل التعاقد مع فايلر في مؤتمر صحفي الاثنين

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر الاثنين المقبل لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة وكذلك تقديم الجهاز المعاون. الفني الجديد لفريق الكرة وكذلك تقديم الجهاز المعاون. وكان الأهلي قد أعلن اليوم التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي ( مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) فيما يستمر سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة وسامي قمصان مدربًا مساعدًا. السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي ( مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) فيما يستمر سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.

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