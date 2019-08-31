كريم العراقي ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي استعداداً لمباراتي السعودية

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للمنتخب والذي يبدأ مساء غد الأحد ويستمر لنحو عشرة أيام يخوض خلالهم المنتخب مباراتين

وديتين أمام نظيره المنتخب الأوليمبي السعودي.

والمقرر اقامتهما يومي السابع والعاشر من سبتمبر المقبل على ستادي السلام والسويس على الترتيب ضمن

استعدادات المنتخب لخوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً المؤهلة لنهائيات دورة طوكيو الأوليمبية المقرر إقامتها صيف العام المقبل.وتضم قائمة المنتخب 28 لاعباً من بينهم كريم العراقي مدافع المصري والذي يُعد أحد الركائز الأساسية للمنتخب منذ تكوينه.