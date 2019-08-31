أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للمنتخب والذي يبدأ مساء غد الأحد ويستمر لنحو عشرة أيام يخوض خلالهم المنتخب مباراتينوديتين أمام نظيره المنتخب الأوليمبي السعودي.
والمقرر اقامتهما يومي السابع والعاشر من سبتمبر المقبل على ستادي السلام والسويس على الترتيب ضمناستعدادات المنتخب لخوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً المؤهلة لنهائيات دورة طوكيو الأوليمبية المقرر إقامتها صيف العام المقبل.
وتضم قائمة المنتخب 28 لاعباً من بينهم كريم العراقي مدافع المصري والذي يُعد أحد الركائز الأساسية للمنتخب منذ تكوينه.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم العراقي ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي استعداداً لمباراتي السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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