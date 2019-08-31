بالفيديو.. مانشستر يونايتد يقع في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون

وقع فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل بنتيجة هدف لكل من الفريقين، من المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

سجل هدف مانشستر يونايتد ، الجناح الشاب دانيل جيمس في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية لم يستطع حارس ساوثهامبتون أن يفعل معها أي شيء، وتعادل لساوثهامبتون المدافع جانيك فيشيرجاد في الدقيقة 58.

وبتلك النتيجة أصبح مانشستر يونايتد يمتلك 5 نقاط في المركز الرابع، وساوثهامبتون يمتلك 4 نقاط بالمركز الثالث عشر.

مجريات المباراة..

لم يأخذ الفريقان وقتًا طويلًا

حتى يدخلا في أجواء اللقاء، حيث شهدت الدقيقة الثامنة تسديدة قوية من سوفيان بوففال لاعب ساوثهامبتون، جانب القائم الأيمن لـ دي خيا.

وفي الدقيقة العاشرة حاول أندرياس لاعب يونايتد أن يحرز أول أهداف فريقه ولكن تسديدته ذهبت ضعيفة بين أيدي حارس ساوثهامبتون.

وتمكن دانيل جيمس أن يحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن تقدم مانشستر يونايتد.

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ولم يتوقف جيمس عن المحاولة حيث قام

بتسديدة قوية استطاع حارس ساوثهامبتون إخراجها بصعوبة، وكاد بيساكا الجناح الأيمن لليونايتد من إحراز الهدف الثاني لفريقه ولكن تسديدته عالت القائم الأيمن لحارس ساوثهامبتون.

وانتهى الشوط الأول على واقع هذه النتيجة، في انتظار الشوط الثاني لإتمام مهمة الثلاث نقاط.

مجريات الشوط الثاني..

دخل أبناء سولشاير الشوط الثاني وأمله في الخروج بالفوز وحصد الثلاث نقاط، وشهدت الدقيقة 50 فرصة خطيرة لراشفورد الذي فشل لتحويلها إلى هدف زيادة النتيجة.

واستطاع جانيك فيشرجاد مدافع ساوثهامبتون أن يعادل النتيجة لساوثهامبتون في الدقيقة 58، ليعيد المباراة إلى النقطة الأولى.

وإنتهى اللقاء على هذه النتيجة، ليستمر مانشستر يونايتد في مسلسل خسارة النقاط، بعد الهزيمة في المباراة السابقه أمام كريستال بالاس، التعادل أمام ساوثهامبتون.