التشكيل الكامل للجهاز الفني للأهلي

أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل بعد الإعتماد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي. ويتكون من رينيه فايلر مديرًا فنيًا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى ) وسامي قمصان مدرب مساعد، وسوف يستمر سيد عبدالحفيظ في موقعه مديرًا للكرة. للأهلي. ويتكون من رينيه فايلر مديرًا فنيًا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى ) وسامي قمصان مدرب مساعد، وسوف يستمر سيد عبدالحفيظ في موقعه مديرًا للكرة. ويبدأ الجهاز الجديد مهمته ابتداءً من بعد غدٍ الإثنين.

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