الأهلي يوجه الشكر لمحمد يوسف

استقر مسؤولو النادي الأهلي على توجيه الشكر للمدرب العام محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق وطارق سليمان مدرب حراس المرمى بعد تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد بتعيين مدرب عام ومدرب حراس مرمى جديد.

وكان يوسف قد عمل مساعداً مع الفرنسي باتريس كارتيرون ثم الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وتولى يوسف قيادة الأهلي لولايتين بشكل مؤقت بينما عاد طارق سليمان مع الجهاز الفني السابق بقيادة لاسارتي.

ومن المنتظر أن يستمر سامي قمصان في منصبه كمدرب مساعد مع الفريق الأحمر. المدير الفني الجديد بتعيين مدرب عام ومدرب حراس مرمى جديد.وكان يوسف قد عمل مساعداً مع الفرنسي باتريس كارتيرون ثم الأوروجوياني مارتن لاسارتي.وتولى يوسف قيادة الأهلي لولايتين بشكل مؤقت بينما عاد طارق سليمان مع الجهاز الفني السابق بقيادة لاسارتي.ومن المنتظر أن يستمر سامي قمصان في منصبه كمدرب مساعد مع الفريق الأحمر.

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