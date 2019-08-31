قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، تعيين أحمد عبد الرازق مديرا فنيا لمنتخب الكرة الشاطئية لمدة موسمين. الكرة الشاطئية لمدة موسمين. ويضم الجهاز الفني كلا من وطارق الخالدي مدرب حراس، وعيادة فليطح مدير المنتخب، وأيوب ارتي اداري، والدكتور ماهر سيد طبيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. أحمد عبد الرازق مدربًا لمنتخب الكويت للكرة الشاطئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.