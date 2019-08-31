الأهلي يحسم مصير سيد عبد الحفيظ

استقر مسؤولو النادي الأهلي على استمرار سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة بالفريق الأحمر.

وتتجه النية داخل القلعة الحمراء لبقاء عبد الحفيظ مع الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر ليكون حلقة وصل بين الإدارة وفريق الكرة.

وكان فايلر قد اشترط تواجد 4 مساعدين معه من بينهم مدرب حراس مرمى وأيضاً محلل أداء ومدرب عام ومعد بدني. عبد الحفيظ مع الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر ليكون حلقة وصل بين الإدارة وفريق الكرة.وكان فايلر قد اشترط تواجد 4 مساعدين معه من بينهم مدرب حراس مرمى وأيضاً محلل أداء ومدرب عام ومعد بدني.

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