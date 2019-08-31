تريزيجيه يقود هجوم أستون فيلا أمام كريستال بلاس

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا التشكيل الأساسي أمام كريستال بلاس، والتي ستنطلق الساعة الرابعة مساءً، ضمن الجولة الرابعة من ستنطلق الساعة الرابعة مساءً، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". وشهد التشكيل تواجد محمود حسن "تريزيجيه"، في حين فضل مدرب أستون فيلا إجلاس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

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