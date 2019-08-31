مُسلسل نيمار يصل إلى نُقطة النهاية

يَبدو أن مُسلسل عودة النجم البرازيلي نيمار جُونيور إلى ناديه السابق برشلونة قد شارف على النهاية، إذ فشل النادي الكاتالوني في تحقيق رغبات إدارة نادي باريس سان جيرمان، الذي رفع سقف مطالبه وحدد مبلغ 215 مليون يورو كقيمة للاعبه البرازيلي، مُطالبا بلاعبين من برشلونة إضافة إلى مبلغ مالي مهم.

ورغم رغبة النجم البرازيلي نيمار الجامحة في العودة إلى ناديه برشلونة، إلا أن النادي الباريسي لن يسمح بخروجه بالسهولة التي يتصورها اللاعب ونادي برشلونة.

وأكد الصحفي الإسباني الشهير كيم دُومينيك، والمُقرب كثيرا من إدارة أن برشلونة، أن هذه الأخيرة فشلت، مشيرا إلى أن المٌسلسل قد انتهى بصفة رسمية.

وشدد كيم دُومينيك من خلال تغريدة لبرنامج “الشيرينغيتو” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن جميع الأطراف المُتداخلة في الصفقة من إدارة برشلونة أكدوا له بأن المسلسل انتهى، وبذلك لن يعود نيمار إلى الكامب نو.