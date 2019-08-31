اونلاين | II7SRY أونلاين: مشاھدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر Premier legue.. كورة لایف مشاھدة مباراة مان سيتي جودة عالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر II7SRY أونلاين: مشاھدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر Premier legue.. كورة لایف مشاھدة مباراة مان سيتي جودة عالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار البث المباشر لمواجهة فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، مع منافسه فريق برايتون اليوم السبت 31 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر KOORA ONLINE.

يلا شوت حصري وكان قد نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وجمع السيتي حتى الآن 7 نقاط من 3 جولات بالبريميرليج، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل وحيد أمام فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدفين YALA SHOOOT PLUS.

كورة أونلاين بينما خسر فريق برايتون مباراته الماضية في البريميرليج على أرضه ووسط جماهيره من فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وحصد الفريق حتى الآن 4 نقاط من تعادل أمام ويست هام يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق، وانتصار كبير على فريق واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة KOORA LIVE.

يلا كورة وسوف تذاع مباراة فريق مانشستر سيتي مع فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وذلك في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA 2DAY.