اونلاين | كورة hd لايف مشاهدة مباراة استون فيلا وكريستال بالاس كورة أون لاين GOAL KOORA بث مباشر استون فيلا تابع لايف

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شاهد البث المباشر لمباراة فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، مع فريق كريستال بالاس اليوم السبت 31 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE.

كورة اتش دي وسوف تقام المباراة بين فريق أستون فيلا مع فريق كريستال بالاس في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA SHOOOT PLUS.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بين فريق أستون فيلا مع فريق كريستال بالاس في الجولة الرابعة من البريمرليج KOORA LIVE، ونجح استون فيلا في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء LIVE7HD.

جول كورة وحقق فريق كريستال بالاس انتصارا مثيرا أمام فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الأولدترافورد، بالرغم من الهزيمة في الجولة الثانية والتعادل في الاسبوع الاول GOAL KOORA.