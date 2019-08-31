اونلاين | يلا شوت PLUS LIVE | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم.. رابط بي ان سبورت 2 ماتش مانشستر سيتي stream

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS LIVE | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم.. رابط بي ان سبورت 2 ماتش مانشستر سيتي stream والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر عبر رابط كورة ستار Kora star حيث يلتقي نادي مانشستر سيتي بنظيره برايتون، اليوم السبت الموافق 31 من أغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون شاهد عبر رابط الأسطورة لايف alostora live :

ويحتل فريق مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد سبعة نقاط، من تعادل أمام توتنهام وفوز على وست هام وفوز على بورنموث في الجولة الماضية.

على الجهة الأخرى، فإن برايتون يحتل المركز الثامن برصيد أربعة نقاط، فوز على واتفورد وتعادل أمام وست هام وخسارة من ساوثهامتون في الجولة الماضية.

لايف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون شاهد عبر رابط كورة لايف Kora live :

Advertisements

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الإتحاد معقل مانشستر سيتي هذه المباراة، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر شاهد عبر رابط بي إن ماتش bein match :

ويمكنكم مشاهدة فعاليات المباراة المنتظرة بين السيتي وبرايتون، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورت إتش دي تو Bein SPORTS HD 2، ولم يتم الأعلان عن معلق المباراة حتى الآن.

شاهد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون عبر رابط بث مباشر كورة أون لاين Kora online :

من المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي خلال مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي كالآتي: في حراسة المرمى: إيدرسون موراييش، في خط الدفاع : نيكولاس أوتاميندي – أيمريك لابورت – زينتشينكو – كايل ووكر، في خط الوسط : كيفين دي بروين – رودريجو – ديفيد سيلفا، في خط الهجوم : بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلينج و سيرخيو أجويرو.