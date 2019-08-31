اونلاين | يلا شوت - beIN SPORTS HD 2 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر KOOORAGOAL كورة لايف ماتش مانشستر سيتي تابع لايف

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تشهد الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مساء اليوم السبت 31 أغسطس 2019 yalla shoot live يلا شوت لايف مواجهة قوية فري مانشستر سيتي وبرايتون علي أرضية ملعب الأتحاد معقل فريق مانشستر سيتي ، حيث تولي التحكيم علي اللقاء الحكم لإنجليزي جوناثان موس.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط كورة لايف kora live بعد ثلاث جولات من أنطلاق المسابقة خلف ليفربول المتصدر برصيد 9 نقاط ، وحقق المان سيتي الفوز في اللقاء الأول علي وست هام يونايتد بعد أن دك شباكه بخمسة أهداف مقابل لا شئ كورة لايف kora live ، وتعثر في الجولة الثانية أمام توتنهام بعد التعادل الإيجابي 2-2 ، وعاد لطريق الأنتصاراة مره أخره بعد فوزه علي فريق بورنموث بثلاث أهداف مقابل هدف واحد youtube live يوتيوب لايف.

بينما يحتل فريق برايتون المركز الثامن برصيد 4 نقاط في ترتيب مسابقة "البريميرليج"، كورة ستار kora starحصل عليها بعد ثلاث جولات من عمر المسابقة ، حيث فاز علي واتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ، وتعادل أمام وست هام في الجولة الثانية بهدف لكلا الفريقين ، وتلقي الخسارة في الجولة الثالثة أمام فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل لا شيء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالآتي kora on line

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حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، لابورت، اوتامندي، زينتشيكو

خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، ديفيد سيلفا

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، ستيرلينج، أجويرو