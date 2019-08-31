اونلاين | STAR لايف رابط مشاهدة مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت بلس YALAA SHOOT PLASS

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رابط مشاهدة مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت بلس YALAA SHOOT PLASS ، مشاهدة مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس بث مباشر كورة أون لاين، ويسعى فريق أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه لمواصلة الانتصارات خاصة بعد الفوز الأخير الذي حققه الفريق على نادي إيفرتون بعد البداية المتواضعة بتلقي الهزيمة في أول جولتين.

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موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس اليوم وحكام المباراة

تقام مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيدير المباراة تحكيميًا الحكم الإنجليزي كيفين فريند، وسيتم إذاعة مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس حصريًا عبر قناة 7 beIN SPORTS HD، بتعليق المصري المتميز أحمد عبده.

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تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

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حراسة المرمى: توم هيتون

خط الدفاع: المحمدي، إنجليس، مينجز، تايلور

خط الوسط: دوجلاس لويز، ماكجين، جريليش

خط الهجوم: ويسلي، أنور الغازي، محمود تريزيجيه.

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل كريستال بالاس مكون من:

جوايتا، جويل وارد، جاري كاهيل، مارتن كيلي، باتريك فان أنهولت، مكارثر، ميليفوجيفيتش، شيخ كوياتيه، ويلفريد زاها، جوردان أيو، جيفيري شلوب.

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