اونلاين | لينك Yalla Shot plus يلا شوت استون فيلا ضد كريستال بالاس تابع لايف Trezeguet كورة ستار hd

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تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو ملعب سيلهرست بارك، حيث مباراة أستون فيلا وكريستال بلاس بث مباشر وبدون تقطيع، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وترعب الجماهير العربية في مشاهدة النجم الدولي المصري، محمود حسن تريزيجية، وهو يشارك رفقة فريقه في مباراة أستون فيلا وكريستال Yalla Shot plus، وربما ينجح في تسجيل أول أهدافه في البطولة الإنجليزية.

موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس

وتقام مباراة أستون فيلا وكريستال بلاس كورة أونلاين، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري، وسيتم نقل المباراة بين أستون فيلا وكريستال KOORA LIVE، عبر مجموعة قتوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق نقل البريميرليج في الموسم الحالي، وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD7.

أجواء مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس

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يدخل الفريق صاحب الأرض والجمهور، مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس KORA STAR، وهو في وضعية جيدة نوعًا ما، حيث يحتل البالاس، المركز العاشر في جدول الترتيب، وذلك بعدما نجح في حصد 4 نقاط حتى الآن، خاصة بعدما حقق المفاجآة وتفوق على مانشستر يونايتد في اللقاء الأخير في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم على أرضية ملعب أولد ترافورد بهدفين مقابل هدف واحد.

في حين يدخل رفاق محمود حسن تريزيجيه مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس يلا شورت بلاس، وهم في المركز السادس عشر في جدول الترتيب، ولم يجمع الفريق سوى ثلاث نقاط فقط، حيث خسر المباراة الأولى أمام توتنهام، ثم خسر المبارة الثانية ونجح في الفوز في المباراة الثالثة أخيرًا على حساب نادي إيفرتون في الجولة الماضية من البريميرليج.

التشكيل المتوقع لمباراة آستون فيلا وكريستال بالاس

حتى هذه اللحظة، لا يبدو بأن مدرب الفيلانز، قد أستقر على التشكيلة التي سيخوض بها باقي مباريات الموسم، حيث شهدت المباريات الثلاثة الأولى تغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة، ولكن من المتوقع بأن تكون تشكيلة مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس KOORA GOAL، على النحو التالي:

في حراسة المرمي، سيتواجد توم هيتون، وأمامه رباعي خط الدفاع، وهم فريديريك جولبيرت، نيل تايلور، بيون أنجلز، نيرون منفس، أما عن خط الوسط، فسوف يلعب المدرب دينيسي سميث بخماسي مكون من محمود حسن تريزيجيه، دوجلاس لويس سواريس ، جوتا ، جون ماكجين، وجاك جراليش، وفي خط المقدمة سيتواجد المهاجم ويسلي موراييس.