اونلاين | PLUS LIVE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون My Kora .. مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مباشر على ماي كورة | HDاتش دي

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رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون بث مباشر يلا شوت بلس YALAA SHOOT PLASS ، مشاهدة مانشستر سيتي ضد برايتون بث مباشر كورة أون لاين، ويدخل مانشستر سيتي المباراة وعينه على النقاط الثلاث ليحلق بقطار المنافسة على الصدارة بسبب تأخره بنقطتين بعد تعادله في الجولة الثانية أمام توتنهام، وذلك لمواصلة الزحف نحو اللقب الثالث له على التوالي تحت قيادة المخضرم بيب جوارديولا ومجموعة من أفضل لاعبي العالمي وعلى رأسهم رياض محرز وبرنادو سيلفا وكيفين دي بروين

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موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس اليوم وحكام المباراة

تقام مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيدير المباراة تحكيميًا الحكم الإنجليزي كيفين فريند، وسيتم إذاعة مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس حصريًا عبر قناة BeIN SPORTS HD 2 AR.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة برايتون

في حراسة المرمى : إيدرسون موراييش.

في خط الدفاع : نيكولاس أوتاميندي – أيمريك لابورت – زينتشينكو – كايل ووكر.

في خط الوسط : كيفين دي بروين – رودريجو – ديفيد سيلفا.

في خط الهجوم : بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلينج و سيرخيو أجويرو.

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