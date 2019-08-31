اونلاين | ستريم Trezeguet مشاهدة بلس يلاشوت مباراة استون فيلا وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE أونلاين hd لينك يلا شوت الجديد

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يستضيف ملعب سلهورست بارك مباراة مثيرة بين كريستال بالاس الإنجليزى نظيره أستون فيلا الإنجليزى فى إطار مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star.

وسيقام اللقاء فى تمام الرابعه عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية وسيذاع عبر قناة be IN Sport HD ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الخليج 365 الرياضي بث عبر رابط سريع للمشاهدة Koora Online.

وجاء تشكيل أستون فيلا المتوقع كالأتى :

حراسة المرمى : هيتون

خط الدفاع : جولبيرت، انجز، منجس، تايلور

خط الوسط :دوجلاس، تريزيجيه، ماكجين، جريليش، جوتا

خط الهجوم : موراييس

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بينما كريستال بالاس كالأتى :

حراسة المرمى : جويتا

خط الدفاع : وارد، كيلي، كاهيل، فان انهولت

خط الوسط : زاها، ماكارثر، ميلوفيتش، كوياتى، سكلوب

خط الهجوم : جوردان أيو

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