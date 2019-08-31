اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة مانشستر سيتي وبرايتون | كورة لايف

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تتجه الأنظار غدًا نحو ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، حيث تقام مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر وبدون تقطيع، ضمن مبارايات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي يسعى من خلالها السيتي لتحقيق إنتصار يجعله قريب من ليفربول صاحب الصدارة في الوقت الحالي، خاصة في ظل وجود مباراة صعبة أمام ليفربول هذا الإسبوع أمام نادي بيرنلي خارج أرضية ميدانه، ويطمح جوارديولا في أن يتعثر رفاق محمد صلاح من أجل أن يخطف السيتي الصدارة في حالة فوزه على حساب برايتون.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

ومن المتوقع بأن تقام مباراة مانشستر سيتي وبرايتون YALLA SHOT، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون مباراة مانشستر سيتي وبرايتون كورة لايف، منقولة عبر قناة بي إن سبورتس HD2، والمخصصة من أجل نقل مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر

في الفترة الأخيرة، لم يعد هناك أي إمكانية لتوقيع تشكيلة مانشستر سيتي، حيث يصر المدرب الإسباني بيب جوارديولا على تغيير تشكيلة الفريق في كل مباراة، ولكن على الأرجح سيدخل بيب جوارديولا هذه المباراة، وفي حراسة المرمى، البرازيلي، إيدرسون مواريش، وفي خط الدفاع كايل ووكر، وزينتشينكو وأوتاميندي بالإضافة إلى لابورت أو ستونز، وفي خط الوسط سيلعب كيفين دي بروين، وبجانبه رودي، وسيكون متواجد أمامه دافيد سيلفا، وفي المقدمة من المتوقع بأن يعتمد المدرب الإسباني على سيرغيو أجويرو، ورحيم ستيرلينج وبرنادو سيلفا.

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