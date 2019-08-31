اونلاين | يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

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يستضيف ملعب الاتحاد مباراة قوية بين مانشستر سيتى و برايتون، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Online مشاهدة مباراة رفقاء جوارديولا ضد برايتون فى البريميرليج Koora Star.

وسيقام اللقاء فى تمام الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءاً بتوقيت السعودية وسيذاع عبر قناة be In Sport HD ويمكنكم متابعة البث عن طريق رابط سريع وأونلاين Yalla Shoot.

والتشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتى مكون من :

حراسة المرمى : إديرسون مورايس

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خط الدفاع : زينشينكو، لابورتى، ستونز، والكر

خط الوسط : دى بروين، فيرناندينيو، دافيد سيلفا، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج، سيرجيو أجويرو.

وكان مانشستر سيتى قد فاز فى اللقاء الأول على فريق ويست هام بخماسية دون رد ثم التعادل أمام توتنهام هوتسيبير بهدفين لكل فريق ثم الفوز على بورنموث بثلاثيه مقابل هدف، وسيعرض الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع عن طريق رابط سريع Koora Live.